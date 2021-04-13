Октябрьскую набережную могут открыть для движения 14 апреля

Работы на месте пожара идут вторые сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Участок Октябрьской набережной, закрытый для движения транспорта из-за сильнейшего пожара на фабрике «Невская мануфактура», вероятнее всего будет перекрыт еще почти сутки. Пока здесь работают экстренные службы, разбирающие завалы на месте масштабного ЧП.

- Октябрьскую набережную планируют открыть для движения к 9 часам утра 14 апреля. Об этом сообщили сотрудники полиции, - пишут «Невские новости».

Напомним, что огонь полностью уничтожил несколько корпусов исторического здания, в пиковый момент площадь возгорания достигала 25 тысяч квадратных метров, а огонь перекинулся на соседний хостел и поджег деревья. Кроме сотен спасателей и десятков единиц техники, пожар тушили три вертолета.

В результате ЧП пострадали трое пожарных, а один сотрудник МЧС погиб. Предварительными причинами возгорания называют неисправности электропроводки, но не исключен и поджог.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела.