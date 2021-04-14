Главу штаба Навального в Санкт-Петербурге арестовали за незаконную акцию протеста

Суд арестовал на 10 суток руководителя штаба Навального в Петербурге. Фото: vk.com/teamnavalny_spb / Артем КИЛЬКИН

Октябрьский районный суд арестовал на 10 суток Ирину Фатьянову, главу штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге, за организацию незаконной акции протеста минувшей зимой 2021 года. Напомним, в Северной столице прошли три несанкционированных митинга, которые закончились массовыми задержаниями и несколькими уголовными делами, в том числе за насилие в отношении полицейских.

- В суде Фатьянова пояснила, что является координатором штаба Навального в Петербурге, но не имеет доступа к странице в социальной сети «Вконтакте» (в ней и был призыв выйти на нелегальную акцию – Прим.ред.), - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Недавно глава Следкома Александр Бастрыкин остался недоволен мягким приговором петербуржцу, напавшему на полицейских во время одного из митингов.