Начались первые задержания на незаконной акции протеста 21 апреля в Петербурге

В Петербурге начались первые задержание участников несанкционированной акции протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге начались первые задержания участников четвертой по счету незаконной акции протеста, которая проходит в центре города вечером 21 апреля. Силовикам уже удалось отогнать протестующих с окрестностей Дворцовой площади, толпа двинулась к Мариинскому дворцу, но и там встретила преграду в виде ОМОНа.

Полиция пытается оттеснять протестующих из центра города. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Увидел первые задержания участников несанкционированной акции возле Исаакия. Силовики разорвали цепь у здания ЗакСобрания, чтобы пропустить общественный транспорт. Уводят в автозаки многих людей. Пока что без рукоприкладства, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места событий.

Напомним, что в центре Северной столицы не работают две станции метро на выход, и приостановлено движение троллейбусов.