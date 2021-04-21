Еще три станции метро в центре Петербурга закрыли поздним вечером 21 апреля

Станции «Гостиный двор», «Маяковская» и «Площадь Восстания» закрыли на вход и выход в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге закрыли на вход и выход еще три станции метрополитена, расположенных в центре – «Гостиный двор», «Маяковскую» и «Площадь Восстания». Все дело в несанкционированной акции протеста, продолжающейся уже почти три часа. Напомним, в Северной столице ранее закрыли станции «Невский проспект» и «Адмиралтейскую». Но к 21:00 их все еже открыли, поскольку люди ушли с окрестностей Дворцовой площади.

В городе продолжаются массовые задержания. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Вестибюль станции «Гостиный двор» закрыт на вход и выход. Пересадка на станцию «Невский проспект» работает, вестибюль станции «Невский проспект» открыт. Станции «Маяковская» и «Площадь Восстания» закрыты. Поезда следуют без остановок. Станция метро «Адмиралтейская» открыта на вход и выход, - сообщили актуальную на 21:20 информацию в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

Напомним, час назад протестующих прогнали с Сенной площади. Силовики массово задерживают людей.