Четвертая незаконная акция протеста завершилась в Санкт-Петербурге

В Петербурге подошла к концу четвертая незаконная акция протеста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге завершилась четвертая в 2021 году незаконная акция протеста сторонников Алексея Навального. Люди в течение трех часов прошли почти весь центр Северной столицы. Сначала их оттеснили от Дворцовой площади, потом от ЗакСобрания, а следом с Сенной. В конце «прогулки» толпа дошла до ТЮЗа, где включила фонарики, скандировала лозунги. Всего в полиции насчитали около 4,5 тысячи протестующих.

Все завершилось у здания ТЮЗа. После этого люди стали расходится и разбегаться от силовиков. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас находиться на улице становится все опаснее. И поэтому мы завершаем акцию, - написали организаторы несанкционированной акции протеста в 22:00 в своем Telegram-канале.

Протестующих массово задерживали ближе к концу несанкционированной акции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Добавим, что именно на Сенной площади начались массовые задержания. Людей сгоняли в автозаки и автобусы. Количество будущих обладателей административных протоколов и, возможно, уголовных дел пока неизвестно.