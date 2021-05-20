Родные рабочего, погибшего при обрушении СКК, потребовали жестко наказать виновных

Родные погибшего в СКК рабочего требуют наказать виновных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

20 мая Московский районный суд Петербурга начал рассматривать дело о гибели рабочего, которая произошла во время демонтажа СКК «Петербургский». Трагедия случилась 31 января 2020 года, а ее жертвой оказался 29-летний Матвей Кучеров из Карелии, который приехал в Северную столицу, чтобы заработать денег на ремонт дома. Теперь его родные требуют призвать к ответу виновных и наказать по всей строгости закона.

- Я буду подавать ходатайство, чтобы дело рассматривали в общем порядке. На этом настаивают родственники погибшего», - рассказал «Невским новостям» адвокат семьи Матвея Кучерова.

Отметим, что обвиняемые - руководитель и прорабы ООО «Техснаб», которое занималось демонтажом крыши здания - признали вину и попросили рассмотреть дело в особом порядке. В этом случае процесс идет быстрее, а подсудимым не могут дать более 2/3 от максимального наказания. В данном случае - до 3,5 лет лишения свободы.