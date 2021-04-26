Суд отказался прекращать уголовное дело об обрушении СКК «Петербургский», при котором погиб рабочий

Виновным в гибели рабочего при обрушении СКК грозит до 3,5 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга отказался прекращать уголовное дело об обрушении СКК «Петербургский», в результате которого погиб рабочий, занимавшийся демонтажом. Об этом просили представители подрядчика.

- Суд завершил предварительные слушания по уголовному делу в отношении Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд отказал стороне защиты в прекращении уголовного дела с назначением фигурантам судебного штрафа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Трагедия произошла во время демонтажа спорткомплекса, в январе 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

26 апреля были завершены предварительные слушания по делу, первое заседание по существу назначено на 29 число. Дело будет слушаться в особом порядке, то есть наказание для обвиняемых не может превысить двух третей от максимального размера. В данном случае - 3,5 лет лишения свободы.

Напомним, что дело возбуждено в отношении руководителя и двух прорабов ООО «Техснаб», которое занималось демонтажом. По версии следствия, они привлекли к работам четверых сотрудников, которые не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем было известно.

31 января 2020 года, в ходе обрезки стальных вант, державших крышу, один из работников вышел из люльки автокрана и оказался на кровле здания СКК без страховочного троса. В этот момент произошло обрушение и мужчина был погребен под обломками здания.

Погибшим оказался 29-летний монтажник из Карелии, приехавший в Петербург заработать денег.

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