В День города на Дворцовой площади установлен рекорд России по массовому чтению газеты

"Комсомолка" в Петербурге" установила новый рекорд России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в 318-летие города на Дворцовой площади установлен новый рекорд России. Утром 27 мая 2021 года у стен Зимнего дворца собрались 343 человек, которые одновременно читали газету. Мероприятие было организовано "Комсомольской правдой в Петербурге" в честь Дня города, а также своего 96-летия. В руках у состоявшихся рекордсменов был специальный выпуск "Комсомолки", посвященный любви к Петербургу.

Сразу 343 человека массово читали газету на Дворцовой площади Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На флешмобе, которое прошло в рамках Книжного салона, присутствовал эксперт Книги рекордов России, который и зафиксировал результат, - отметили корреспонденты "КП" с места событий.

Для того, чтобы рекорд был установлен безопасным способом, все участники находились друг от друга на расстоянии полутора метров, как и полагается по санитарной норме. Многие были в масках.

Флешмоб теперь будет официально внесен в Книгу рекордов России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Участники такого значимого события тоже подготовились. Некоторые пришли в одинаковых белоснежных куртках, также были замечены "космонавты".

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