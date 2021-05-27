В День города на Дворцовой площади установлен рекорд России по массовому чтению газеты

"Комсомолка" в Петербурге" установила новый рекорд России
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Санкт-Петербурге в 318-летие города на Дворцовой площади установлен новый рекорд России. Утром 27 мая 2021 года у стен Зимнего дворца собрались 343 человек, которые одновременно читали газету. Мероприятие было организовано "Комсомольской правдой в Петербурге" в честь Дня города, а также своего 96-летия. В руках у состоявшихся рекордсменов был специальный выпуск "Комсомолки", посвященный любви к Петербургу.
Сразу 343 человека массово читали газету на Дворцовой площади
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- На флешмобе, которое прошло в рамках Книжного салона, присутствовал эксперт Книги рекордов России, который и зафиксировал результат, - отметили корреспонденты "КП" с места событий.
Для того, чтобы рекорд был установлен безопасным способом, все участники находились друг от друга на расстоянии полутора метров, как и полагается по санитарной норме. Многие были в масках.
Флешмоб теперь будет официально внесен в Книгу рекордов России
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Участники такого значимого события тоже подготовились. Некоторые пришли в одинаковых белоснежных куртках, также были замечены "космонавты".
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