В Петербурге появится центр по работе властей с сервисами проката электросамокатов

В Петербурге создадут единый центр для взаимодействия властей и кикшеринговых компаний. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге создадут на базе Центра управления парковками новую организацию, которая будет предназначена для взаимодействия властей с сервисами проката электросамокатов. Ранее «КП» писала, что кикшеринговые компании и Смольный договорились о введении обязательного к исполнению скоростного режима в некоторых парках и на главных улицах Северной столицы. Например, самокаты от Whoosh уже не должны летать быстрее 15 км/ч по Невскому проспекту.

- Кроме этого для удобства горожан появится единый номер для обращения по вопросам кикшеринга. Прорабатывается вопрос заключения соглашения между комитетом по транспорту и кикшеринговыми организациями о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в Петербурге возбудили два уголовных дела после резонансных ДТП с участием пешеходов и электросамокатов. За их расследованием лично следит глава СК Бастрыкин.