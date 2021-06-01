МЧС одобрил 15 пляжей Санкт-Петербурга для купания

В Петербурге МЧС одобрил для времяпровождения и купания 15 пляжей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты МЧС проверили 26 официальных пляжей на территории Санкт-Петербурга и одобрили для купания только 15 из них. Роспотребнадзор, к слову, придерживается иного мнения и посоветовал никому не лезть в воду в черте города из-за опасности подхватить инфекцию или паразитов.

- К посещению допущены 15 пляжей Один – «Кронштадтский» в Кронштадтском районе и еще 14 – в Курортном районе. К последним относятся не только те, что находятся на побережье Финского залива, но и на озере Разлив, - сообщил замглавы Центра ГИМС МЧС России по Петербургу Дмитрий Ермаченков.

«Комсомолка» публиковал подробный список одобренных пляжей в отдельном материале, который может дополняться по мере поступления новой информации. Вдобавок купаться можно и в отдельных местах Ленобласти.