8 станций метро построят в Петербурге за 8 лет

Петербургу обещают минимум 8 новых станций за 8 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правительство Петербурга и банк ВТБ подписали соглашение о развитии метро в городе. По документу, основным подрядчиком строительства подземки становится новая структура - «Метрострой Северной Столицы» («МСС»). Компания создана банком, который передал 65% акций городу. Предполагается, что МСС станет единственным строителем метро в городе, а в ближайшие восемь лет в Петербурге появится не меньше восьми новых станций.

- Кроме существенного объема реконструкции существующих объектов метрополитена, до 2032 года планируется построить не менее восьми станций и 20 км новых линий метрополитена, - сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, это позволит «обеспечить опережающее развитие метрополитена» в Петербурге.

Впрочем, пока «МСС» находится в формирования трудовых, производственных и финансовых ресурсов. Предполагается, что в компанию перейдут сотрудники петербургского «Метростроя», на протяжении 70 лет бывшего основным строителем подземки и находящегося сейчас в предсмертном состоянии.