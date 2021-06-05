Петербургская пенсионерка сломала позвоночник после столкновения с электросамокатом

Самокатчик сбил пенсионерку, та сломала позвоночник. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной, уже шестой с начала июня случай травмирования человека в результате наезда электросамоката произошел в Петербурге. Но если все прошлые инциденты происходили с участием детей, то в этот раз пострадала пенсионерка.

- 4 июня в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что днем от дома 86 по проспекту Просвещения была госпитализирована женщина 1947 года рождения. Диагноз: перелом позвоночника. Обстоятельства получения травмы: сбита самокатом, - сообщает источник «КП-Петербург».

Пенсионерку положили на отделение нейрохирургии, а поисками самокатчика занялась полиция.

Напомним, что в прошлых случаях в отношении нарушителей возбуждали уголовные дела за неумышленное нанесение тяжелого вреда здоровью, что грозит от штрафа до ареста на срок до шести месяцев

После серии наездов, а также избиения на Невском проспекте писателя Валерия Айрапетяна, в офисах компаний по прокату электросамокатов прошли обыски.