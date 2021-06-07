Станцию метро «Зенит» откроют для пассажиров 10 июня

Станция "Зенит" откроется 10 июня. Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию метро «Зенит», которая расположена в непосредственной близости от футбольного стадиона, откроют 10 июня. Об этом корреспонденту «КП-Петербург» рассказали в пресс-службе подземки.

- Станция должна быть открыта до начала чемпионата Европы по футболу. Планируем 10 числа, - сообщила представитель метрополитена Юлия Шавель.

Напомним, что «Зенит», ранее носившая название «Новокрестовсая», была открыта вместе с «Беговой» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Однако позднее на станции нашлись недоделки а с началом пандемии весной 2020 года станцию закрыли из-за низкого пассажиропотока.

После этого она сменила название, а «Метрострой» занялся гарантийным ремонтом вестибюля. В обновленном дизайне, который появится в будущем, будут цвета «Зенита». Клуб уже показал проект внутреннего убранства станции.

Отметим, что в период с 12 по 13 июня, после матча Россия-Бельгия, петербургская подземка будет работать круглосуточно.