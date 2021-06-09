СК провел новые обыски и предупредил кикшеринги Петербурга об ответственности за самокатчиков

В Петербурге продолжают расследовать дело электросамокатчиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургское управление Следственного комитета Росси провело новые обыски в офисах кикшеринговых компаний. Следственные действия прошли в рамках расследования уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, хулиганстве и неумышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, которые были возбуждены после избиения самокатчиками писателя на Невском проспекте и серии наездов на детей.

- 8 июня в рамках расследования в кикшеринговых компаниях Urent, и Еleven следователями совместно с сотрудниками полиции проведены обыски. Обыски также проводятся в компаниях Mangoo и Вusyfly с целью выявления и изъятия предметов и документов, представляющих интерес для следствия, - сообщает пресс-служба Следкома.

СК также направил письма в адрес губернатора и правительства Петербурга, а также управления полицейского Главка. А прокатные конторы и частных владельцев гаджетов предупредил об уголовное ответственности за наезды на пешеходов.

Напомним, что ранее была создана рабочая группа, в которой с участием прокатных компаний обсуждается ограничение скорости самокатов и закрытие отдельных зон Петербурга для движения. До выяснения всех обстоятельств, большинство кикшерингов прекратили работу в городе.