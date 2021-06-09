«Ходить я уже не буду»: девушка, на которую упали леса с арки Главного штаба, рассказала, как живет сейчас

До трагедии Диана любила гулять в центре Петербурга. Теперь она бывает там крайне редко. Фото: СОЦСЕТИ

21 августа 2018 года с арки Главного штаба на людей упали леса. Их сдуло сильным ветром. Пострадавшими оказались двое иностранных туристов и 15-летняя петербурженка, подрабатывавшая «живой скульптурой». Досками девушке сломало позвоночник, школьница потеряла возможность ходить. Год спустя у нее еще была надежда встать на ноги. Теперь ее нет. Как она живет сейчас, сама Диана и ее мама рассказали журналистам.

- Я уже не встану, с моей травмой это невозможно. Лечения как такового уже нет, потому что я бесперспективный больной. При этом мне дали бессрочную инвалидность, это облегчает жизнь - не надо подтверждать ежегодно, - рассказала девушка газете «Петербургский дневник».

Спустя три года после трагедии надежд на расставание с инвалидной коляской уже не осталось. Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник".

Но рук Диана не опускает и старается жить дальше. В этом году она окончила школу и сдала экзамены. Она учится графическому дизайну, подрабатывая заказами на фрилансе.

Сейчас девушка с мамой живут в Шушарах, где им дали квартиру. В центр Петербурга, где случилось ЧП, она также любит ездить, но для человека коляски там неудобно.

А вот виновных в трагедии так и не нашли. Спустя три года Диане с мамой приходится искать правду в судах и объяснять, почему у них до сих пор есть претензии.