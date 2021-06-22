В метро Петербурга закрыли «Удельную» вслед за тремя верхними станциями на синей линии

В Петербурге закрыли уже четыре станции на синей линии метрополитена. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге закрыли уже четыре верхних станции метрополитена на синей линии. К «Парнасу», «Проспекту Просвещения», «Озеркам» добавили «Удельную». Причина все та же – злополучный пробой кабеля, из-за которого поезда попросту перестали двигаться. Сейчас из подземки эвакуируют людей, застрявших в перегонах. Пассажиров пересаживают на наземный транспорт.

- На время решения нештатной ситуации в метрополитене проезд в автобусах маршрутов №№ 85, 139, 198 осуществляется бесплатно, - порадовали хоть чем-то в пресс-службе «Организатора перевозок».

Кроме этого на помощь бросают и трамваи – №55 едет к «Удельной», а №100 к этой же станции, но в объезд. На место происшествия выехали первые лица Смольного и директор метрополитена.