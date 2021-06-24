Пересмотр дела историка Олега Соколова назначен на 13 июля

Адвокаты обжалуют приговор Олегу Соколову. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит апелляцию на приговор историку Олегу Соколову, который был осужден на 12,5 лет колонии строгого режима за убийство и расчленение своей молодой любовницы Анастасии Ещенко.

- Рассмотрение Санкт-Петербургским городским судом апелляционной жалобы на приговор Октябрьского районного суда в отношении Соколова Олега Валерьевича назначено на 13 июля 2021 года в 11:00, - сообщил «КП-Петербург» адвокат историка Сергей Лукьянов.

Само дело поступило в суд около недели назад. При этом о несогласии с «суровостью» наказания Соколов и его защита заявляли еще в декабре 2020 года, сразу после оглашения приговора. Тогда же было заявлено о намерении обжаловать вердикт суда.