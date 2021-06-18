Городской суд Петербурга получил уголовное дело историка Олега Соколова для пересмотра приговора

Дело историка Соколова пришло в суд на пересмотр. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербургский Городской суд получил уголовное дело историка Олега Соколова, осужденного на 12,5 лет за убийство молодой любовницы Анастасии Ещенко. Как отмечают адвокаты историка, они намерены требовать пересмотра дела.

- Уголовное дело в отношении Соколова Олега Валерьевича поступило в Санкт-Петербургский городской суд для апелляционного пересмотра. Предполагаемая дата судебного заседания - середина июля, - сообщил «КП-Петербург» адвокат Сергей Лукьянов.

Напомним, что защита историка сразу после вынесенного в декабре 2020 года приговора заявляла о намерении добиваться смягчения наказания, ввиду имеющихся «смягчающих обстоятельств».

Сам Соколов также был не согласен с вердиктом и даже написал большое письмо в редакцию «Комсомольской правды» где пожаловался на то, что все ситуация, приведшая к убийству и расчленению молодой девушки, была спровоцирована его врагами.

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