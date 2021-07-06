Вертолет привлекли к поискам туристки из Петербурга, которую смыло в море с тремя детьми в Абхазии

МЧС ищет в Абхазии пропавшую туристку из Петербурга. Фото: facebook.com/MCHS.Abkhazia

МЧС Абхазии задействует вертолет для поисков 36-летней туристки из Петербурга, которую смыло в море вместе с тремя детьми. Малышей успели достать из воды очевидцы, но самый младший мальчик, в возрасте трех лет, погиб.

- В 10 часов 55 минут поступило сообщение, что российскую туристку и троих ее детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море. Женщина отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра. Тогда женщина с детьми пошла купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море, - сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

Девочку 7 лет и 5-летнего мальчика спасли живыми, а младшего достали из воды уже без признаков жизни. Девочка при этом получила переохлаждение, ее готовят к транспортировке в больницу Сочи. Сама женщина пока не найдена, на ее поиски вылетел вертолет.

По словам главы семьи, его жена никогда не отличалась склонностью к экстриму. Она с детьми прилетела на отдых лишь накануне. Сейчас мужчина вылетает из Петербурга в Сочи, чтобы добраться до места ЧП.