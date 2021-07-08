Спасатели третьи сутки ищут пропавшую туристку из Петербурга в Абхазии

В Абхазии третьи сутки ищут пропавшую туристку из Петербурга / Фото: МЧС Абхазии

Пошли уже третьи сутки, как спасатели МЧС Абхазии ищут пропавшую туристку из Санкт-Петербурга Тамару Молчанову, которую унесло в Черное время во время шторма в районе Гагры. Трагедия произошла утром 6 июля 2021 года, когда 36-летняя женщина вместе с тремя маленькими детьми пошла купаться в реку Бзыбь. Течение утащило всех. Двоих детей удалось спасти, третий погиб уже в больнице.

- Поиски россиянки Тамары Молчановой в акватории Гагрского района продолжаются. Однако пока безрезультатно, - рассказали в МЧС Абхазии.

В город Пицунда прибыл муж Тамары вместе с семилетней дочерью, которую после спасения из воды отправили в больницу в Сочи. Состояние здоровье девочки удовлетворительное, но после пережитого ребенку нужна серьезная психологическая помощь.

Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии, в том числе психолог, направлены к месту пребывания родственников пропавшей Тамары Молчановой.

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