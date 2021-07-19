Видео подземной тюрьмы, обнаруженной в частном доме под Петербургом

Появилось видео таинственной подземной тюрьмы под Петербургом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспонденты "Комсомольской правды в Петербурге" сняли видео подземной тюрьмы, обнаруженной в коттеджном поселке Новый Петербург в Ленинградской области. На территорию частного дома журналистам удалось попасть 19 июля 2021 года. В это время там уже вовсю шли работы: трактор засыпал подвал, где располагались казематы, а дом сносили.

Подвал с тюрьмой затоплен водой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас трактор засыпает вход в гараж, в подполье которого и была частная тюрьма. Никого близко не подпускают, - сообщает корреспондент "КП-Петербург", находящийся в коттеджном поселке.

В камерах стоят железные кровати, унитаз и умывальник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На кадрах, которые успели снять журналисты, видны маленькие комнатки тюрьмы, железные кровати, унитазы. Также на стенах были найдены странные рисунки с изображением женщины за решеткой, паука с паутиной, а также многое другое. Почти все здание затоплено водой.

На стенах странные рисунки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее "Комсомолка" выяснила, что следственный комитет год знал об этом месте, но нарушений не обнаружил.

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