Видео подземной тюрьмы, обнаруженной в частном доме под Петербургом

Появилось видео таинственной подземной тюрьмы под Петербургом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Корреспонденты "Комсомольской правды в Петербурге" сняли видео подземной тюрьмы, обнаруженной в коттеджном поселке Новый Петербург в Ленинградской области. На территорию частного дома журналистам удалось попасть 19 июля 2021 года. В это время там уже вовсю шли работы: трактор засыпал подвал, где располагались казематы, а дом сносили.
Подвал с тюрьмой затоплен водой
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Сейчас трактор засыпает вход в гараж, в подполье которого и была частная тюрьма. Никого близко не подпускают, - сообщает корреспондент "КП-Петербург", находящийся в коттеджном поселке.
В камерах стоят железные кровати, унитаз и умывальник
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На кадрах, которые успели снять журналисты, видны маленькие комнатки тюрьмы, железные кровати, унитазы. Также на стенах были найдены странные рисунки с изображением женщины за решеткой, паука с паутиной, а также многое другое. Почти все здание затоплено водой.
На стенах странные рисунки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Ранее "Комсомолка" выяснила, что следственный комитет год знал об этом месте, но нарушений не обнаружил.
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