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Происшествия19 июля 2021 16:20

Видео подземной тюрьмы, обнаруженной в частном доме под Петербургом

Подвал с казематами активно засыпают, а дом сносят
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Появилось видео таинственной подземной тюрьмы под Петербургом

Появилось видео таинственной подземной тюрьмы под Петербургом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Корреспонденты "Комсомольской правды в Петербурге" сняли видео подземной тюрьмы, обнаруженной в коттеджном поселке Новый Петербург в Ленинградской области. На территорию частного дома журналистам удалось попасть 19 июля 2021 года. В это время там уже вовсю шли работы: трактор засыпал подвал, где располагались казематы, а дом сносили.

Завершены следственные действия в коттедже с подземной частной тюрьмой под Петербургом
Подвал с тюрьмой затоплен водой

Подвал с тюрьмой затоплен водой

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас трактор засыпает вход в гараж, в подполье которого и была частная тюрьма. Никого близко не подпускают, - сообщает корреспондент "КП-Петербург", находящийся в коттеджном поселке.

Эксклюзивное видео из частной тюрьмы в коттедже под Санкт-Петербургом
В камерах стоят железные кровати, унитаз и умывальник

В камерах стоят железные кровати, унитаз и умывальник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На кадрах, которые успели снять журналисты, видны маленькие комнатки тюрьмы, железные кровати, унитазы. Также на стенах были найдены странные рисунки с изображением женщины за решеткой, паука с паутиной, а также многое другое. Почти все здание затоплено водой.

На стенах странные рисунки

На стенах странные рисунки

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее "Комсомолка" выяснила, что следственный комитет год знал об этом месте, но нарушений не обнаружил.

Под Петербургом начался снос дома с частной тюрьмой

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