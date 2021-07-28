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Общество28 июля 2021 23:18

В Петербург прибыл самолет, по пути экстренно приземлившийся в Петрозаводске

Причиной может быть непогода, которая окутала Северную столицу вечером 28 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Следовавший в Петербург самолет экстренно сел в Петрозаводске.

Следовавший в Петербург самолет экстренно сел в Петрозаводске.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пулково сел самолет, летевший из Симферополя, который по пути экстренно сел в Петрозаводске. О перемещениях лайнера, принадлежащего авиакомпании «Россия» следует из данных сервиса Flightradar. Долетев до Северной столицы, боинг внезапно пошел дальше, на север, и остановился в Карелии.

По предварительной информации, воздушное судно отвлеклось от курса из-за непогоды – вечером 28 июля на город обрушился ливень с грозами. В некоторых районах подтопило улицы, дома, а в Рыбацком даже ж/д станцию. К счастью, история с самолетом закончилось спокойно, хоть и с двухчасовой задержкой для пассажиров

- Рейс FV 5766 из Петрозаводска успешно прибыл в Пулково в 19:00, - сообщается на информационно табло аэропорта.