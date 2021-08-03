Ливневую канализацию на Парашютной улице пообещали переделать после 2022 года

Ливневую канализацию на Парашютной обещают исправить через год. Фото: Алена ЧИЧИГИНА

В «Водоканале» рассказали, как будут решать проблему Парашютной улицы, где из-за неправильной канализации при дождях регулярно затапливает проезжую часть. в очередной раз это произошло накануне, когда из-за ливня утонуло несколько машин.

- По поручению губернатора для предотвращения подтоплений на Парашютной улице уже завершены предпроектные проработки по строительству системы тоннельных коллекторов общей протяженностью 1 592 метра со строительством новых дождевых колодцев. Выполнение проектно-изыскательских работ с учетом прохождения государственной экспертизы запланировано на 2021–2022 годы, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

В «Водоканале» отмечают, что за вечер понедельника и ночь вторника на Приморский район выпало 700 мм осадков, при месячной норме в 80 мм. С такими потоком воды стоки не справились и произошел потоп. Коммунальщики уже извинились за неудобства.

Когда начнется непосредственно реконструкция системы канализации, пока неизвестно.