Компания из Подмосковья стала одним из победителей торгов по автобусным маршрутам в Петербурге

Первые торги по распределению автобусных маршрутов прошли в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Подмосковный перевозчик «Домтрансавто» из подмосковного Домодедово стала одним из победителей торгов по розыгрышу автобусных маршрутов в Петербурге. На них определялось, кто будет работать в городе после транспортной реформы 2022 года, когда с улиц уберут практически все маршрутки.

- В двух лотах победила новая для региона компания – ООО «Домтрансавто». Перевозчик направит на 46 петербургских маршрутов 510 новых автобусов, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Впрочем, большая часть из 10 разыгранных лотов, в каждом из которых было от 23 до 47 маршрутов, досталась двум компаниям из Петербурга. Это «Третий парк» - три лота, 112 маршрутов, для работы на которых понадобится 875, а также «Вест-Сервис» из Петергофа, которому досталось 167 маршрутов из пяти лотов. Для работы на них перевозчик закупит 1289 новых автобусов.

Позднее, в августе, будут разыграны еще 10 лотов на 22 небольших маршрута.

Напомним, что транспортная реформа в Петербурге пройдет в три этапа, а к ее завершению на улицы города выйдут 2800 новых автобусов.