СК сообщил подробности загадочной смерти студента ИТМО «от шлепка»

В Петербурге продолжается расследование загадочной смерти студента ИТМО. Фото: СОЦСЕТИ / Валерия ГУСЕВА

Следственный комитет опубликовал новые подробности загадочной смерти студента ИТМО в Петербурге. Напомним, молодого человека нашли мертвым с разрывом кишки возле припаркованного «Мерседеса» на улице Кораблестроителей. Владелец авто пытался заверить следователей, что принял парня за вора и окликнул его, шлепнув по ягодице. Шокированные родные студента сразу отвергли версию, что он мог умереть от испуга и предположили, что парень пытался достать из-под капота машину застрявшего котенка. Это подтверждает и очевидец.

Спустя почти двое суток у Следкома есть своя картина произошедшего – это было жестокое избиение. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с последующей смертью. Мужчину задержали, скоро его будут просить заключить в СИЗО.

- По данным следствия, подозреваемый в ночь на 9 августа 2021 года начал конфликтовать с потерпевшим и нанес ему множественные удары неустановленным предметом в область туловища, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что владельцу иномарки теперь грозит до 15 лет лишения свободы.