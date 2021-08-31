Петербургский суд продлил арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Энди Картрайта

Марине Кохал снова продлили арест по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Санкт-Петербургский городской суд 31 августа 2021 года в очередной раз продлил арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении рэпера Энди Картрайта, также известного, как Александр Юшко. Женщина останется под стражей еще по 30 октября 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Кохал и защита просили отказать следствию и избрать домашний арест. Адвокаты ссылались на то, что следователь из раза в раз приводит идентичные основания для продления мер, за 1 год предварительного расследования обвинение не нашло своего подтверждения и опровергается материалами дела, - пояснили в пресс-службе.

Дело в том, что у следствия до сих пор нет данных о причине смерти музыканта. Защита Кохал считает, что на основании этого можно сделать вывод, что Марина невиновна в кончине Юшко.

- Адвокат Лукьянов просил вынести частное постановление в адрес следователя за волокиту дела, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в августе 2020 года Марина Кохал призналась в расчленении тела своего мужа. Однако женщина уверяет, что тот умер сам от наркотиков, а она попыталась скрыть его смерть, чтобы не оставить за ним дурную славу.