Смольный поздравил петербуржца Андрея Калину со вторым «золотом» в плавании на Паралимпиаде

Беглов поздравил со вторым "золотом" на Паралимпиаде в Токио петербургского пловца Андрея Калину. Фото: https://twitter.com/Paralympics

Александр Беглов поздравил петербургского пловца Андрея Калину со второй победой на Паралимпиаде в Токио. Спортсмен выиграл уже второе «золото» в Японии. В этот раз он молниеносно проплыл 200 метров, установив новый рекорд Европы. Всего неделю назад он оказался быстрее всех на «стометровке».

- Уважаемый Андрей Яковлевич! В борьбе за награды вы проявили высокое спортивное мастерство, мужество и огромную силу воли. Ваш результат войдет в историю спорта. Поздравляю вашего наставника – тренера СШОР по водным видам спорта «Экран», заслуженного тренера России Ольгу Николаевну Байдалову, - цитируют слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Ранее «Комсомолка» взяла интервью у обладателя «бронзы» на Паралимпиаде, легкоатлета Артема Калашяна, который невольно попал в скандал из-за того, что с ним отказался брататься украинец, выигравший «серебро».