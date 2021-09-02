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Общество2 сентября 2021 6:00

Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 сентября 2021 года: Похолодание до +10 градусов и обрушение штукатурки в школе во время Дня знаний

Мы собрали последние новости в Санкт-Петербурге на 2 сентября 2021 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 сентября 2021 года.

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 сентября 2021 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 сентября 2021 года. В город идет резкое похолодание, которое заручится поддержкой северного ветра. Дневная температура снизится до +10 градусов. Все это сопроводится дождями. Накануне, например, даже пошел град. Потеплеет в Северной столице только на следующей неделе.

Штукатурка рухнула в одном из кабинетов гимназии №155 в Центральном районе Петербурга. В этот момент в классе находились ученики. К счастью, никто из них не получил травмы. Кабинет в данный момент опечатали. В гимназии заверили, что ремонт не займет больше дня.

«Комсомолка» поговорила с любимой учительницей Владимира Путина об его школьных годах. Вера Гуревич вспоминает, что будущий президент еще в юности обладал острым умом, увлекался историей и не боялся заступаться за слабых.

Последние новости Санкт-Петербурга на утро 2 сентября