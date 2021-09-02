Смольный больше не будет предупреждать об эвакуации припаркованных под знаком машин

Эвакуировать и выписывать штрафы за неправильную парковку будут без предупреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неправильно припаркованные машины в Петербурге будут эвакуировать без предупреждения. Городской Комитет по транспорту более не станет публиковать адреса, по которым в рейды выходят инспектора ведомства.

- С сегодняшнего дня мы перестаем публиковать график патрулирования улиц на предмет выявления нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств в зоне действия соответствующих дорожных знаков. Теперь мы надеемся на вашу осознанность и соблюдение правил дорожного движения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что с июля 2021 года полномочия по оформлению нарушения правил стоянки парковки в Петербурге перешли от ГИБДД к Комитету по транспорту. Теперь по улицам города ездят автомобили-парконы, которые в автоматическом режиме фиксируют нарушения.

За нахождение под знаком полагается штраф в 3000 рублей, еще столько же придется заплатить за эвакуацию, если под знаком есть соответствующая табличка.

- Напоминаем, что цель данной работы – навести порядок с хаотичной парковкой на улицах города, - отмечают в комитете.