Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 сентября 2021 года: Дата начала отопительного сезона и массовая драка в автобусе

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 сентября 2021 года. Накануне Смольный сообщил, что в городе стартует периодическое протапливание – примерно в середине сентября. Батареи точно станут горячими в школах, больницах и детсадах, а вот как будет в жилых домах, решают в УК, ТСЖ и ЖКС. Известно, что к подаче тепла в обычные квартиры готовы на 97%, в отстающих несколько зданий в паре районов.

Петербургские школы готовы полностью перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса. Четвертая волна пандемии не за горами, и в образовательных учреждениях города подготовились к худшему сценарию. Но главная задача школ – все-таки сохранить очное обучение. В случае, если в классе выявят коронавирус у 20% учащихся, придется отправить детей на карантин.

Наконец, в четверг четверо безбилетников устроили массовую драку в автобусе. Один из них даже открыл огонь по обидчикам, из газового пистолета. Изначально молодые люди не захотели платить и затеяли конфликт с 50-летней женщиной-кондуктором. За нее заступились другие пассажиры. Троих хулиганов уже задержала полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.