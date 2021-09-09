Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 сентября 2021 года: Рассекреченные документы о блокаде Ленинграда и состояние Ивана Краско после выписки

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 сентября 2021 года. За два месяца в Северной столице повторно привились от коронавируса только 6 523 человека. В Смольном объясняют, что статистика не блещет цифрой потому, что ревакцинация разрешена лишь спустя полгода после прошлой вакцинации или болезни. Эксперты же склонны считать, что иммунитет после COVID-19 может сохраняться в организме переболевшего до года, поэтому низкие показатели ревакцинации некритичны.

Новенький филиал детского сада №130 в Адмиралтейском районе не открылся из-за мизерных зарплат для нянечек и поваров. В данный момент малышей временно перевели в соседние дошкольные учреждения. Руководство детсада делает все для скорейшего открытия и признает малочисленность штата.

Портал «Архивы Санкт-Петербурга» рассекретил часть документов о блокаде Ленинграда в честь Дня памяти. Проект акцентирует внимание на рядовых горожан в осаде. Власти полагают, что так молодое поколение сможет тщательнее изучить истории родного края и убедиться в мужестве и героизме ветеранов.

Наконец, актера Ивана Краско выписали из больницы после перенесенного инсульта. Его встретили директор и сыновья. Пока что у него плоха память, да и зрение подводит. Народный артист сетует, что и ноги уже не те, не держат. Краско признался, что бросил курить навсегда, от алкоголя он тоже отказался.