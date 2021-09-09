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Общество9 сентября 2021 19:45

В Петербурге хотят расширить Московский вокзал под прием высокоскоростных поездов

Планируется, что пассажиры будут выходить на станцию метро «Площадь Восстания»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Московский вокзал в Петербурге расширят ради высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

Московский вокзал в Петербурге расширят ради высокоскоростной магистрали между двумя столицами.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в городе планируют расширить Московский вокзал под прием высокоскоростных поездов. При этом пассажиры будут выходить на станцию метро «Площадь Восстания» на Лиговском проспекте.

- На «Волковскую» выведем ночные поезда и пригородные электрички, - сказал Поляков в разговоре с «Интерфаксом».

Напомним, высокоскоростную магистраль между Петербургом и Москвой хотят построить к 2027 году. Трасса будет идти близ Великого Новгорода. Скорость поездов на линии составит до 400 км/ч. Для приема инновационных составов даже создадут отдельный вокзал, возле складов Северного страхового общества.