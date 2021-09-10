Видео допроса петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку из Гатчины, показал следственный комитет

СК показал видео допроса петербуржца, заманившего домой 10-летнюю девочку Фото: принтскрин видео.

Следственный комитет Ленинградской области показал видео допроса 33-летнего жителя Санкт-Петербурга, в квартире которого нашли пропавшую 10-летнюю девочку из Гатчины. Кадры были опубликованы 10 сентября 2021 года. На них мужчина рассказывает, зачем завел непристойное общение с четвероклассницей.

- С какой целью вы присылали девочке фотографии? - спрашивает следователь.

- Мне было просто интересно на тот момент, - тихо ответил задержанный.

Напомним, что вечером 9 сентября отец девочки забил тревогу, после того, как дочь не вернулась домой после школы. Он обратился в полицию, правоохранители оперативно взялись за поиски школьницы.

Проверив соцсети девочки, они обнаружили, что она ведет переписку с 33-летним петербуржцем. Мужчина настойчиво звал ее в гости и вел разговоры на интимные темы.

Когда полиция нагрянула в квартиру мужчины, девочка была там. Она рассказала, что тот приставал к ней и угрожал. Но совершить преступление еще не успел. Следственный комитет возбудил уголовное дело.