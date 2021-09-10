Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил похороны главы МЧС Евгения Зиничева

Губернатор Ленобласти прибыл на похороны главы МЧС Евгения Зиничева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 10 сентября 2021 года приехал на Северное кладбище Санкт-Петербурга, где состоятся похороны главы МЧС России Евгения Зиничева. Церемония была назначена на 14:45 часов, но, по всей видимости, пока задерживается.

- Также на кладбище уже прибыл глава ЗакСа Вячеслав Макаров. Ожидается приезд губернатора Петербурга Александра Беглов, - сообщил "КП-Петербург" источник.

Гроб с телом главы МЧС понесут к месту захоронения под композицию "Грезы" Роберта Шумана. Специально для этого на кладбище прибыл Военный образцовый оркестр почётного караула.

Сейчас на Северном кладбище ожидают гроб с телом министра. Борт с ним уже приземлился в Санкт-Петербурге.

Ранее в Москве состоялась церемония прощания с Евгением Зиницевым, где присутствовали первые лица страны, а также сотни человек.