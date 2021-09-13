Дерево рухнуло на иномарку и наглухо перекрыло движение транспорта в Пушкине

В Петербурге начали падать деревья из-за штормового ветра. Фото: vk.com/spb_today

В Пушкине дерево рухнуло на иномарку на Московской улице. Фотографию с места происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Судя по снимку, дерево помяло капот автомобиля и сломало лобовое стекло. Из-за этого на участке наглухо перекрыло движение транспорта.

- Движение перекрыто в обе стороны от Дворцовой до Церковной. Упало дерево со стороны сквера «Формула скорби», - сообщает очевидец с места.

Напомним, в понедельник, 13 сентября, на Петербург обрушился ливень. В Неве резко поднялся уровень воды, Выборгский район прилично подтопило. Порывы ветра достигают 20 м/с. Но и это не все – далее синоптики обещают городу резкое похолодание.