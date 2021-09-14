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Общество14 сентября 2021 20:18

«Метрострой Северной столицы» опубликовал госзакупки на 500 млн рублей

Деньги уйдут преимущественно на стройматериалы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Метрострой Северной столицы" активно закупает стройматериалы для начала работ по возведению подземки.

"Метрострой Северной столицы" активно закупает стройматериалы для начала работ по возведению подземки.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Метрострой Северной столицы» собирается купить стройматериалы более чем на 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе компании, кроме этого информация есть в документах 10 лотов, опубликованных на сайте госзакупок. Напомним, старый «Метрострой» в конце лета 2021 года признали банкротом. Смольный начал переводить рабочих старой компании в новую, подконтрольную властям и крупному банку.

- АО МССС закупит материалы и комплектующие для строительства метрополитена, в том числе на отделку, арматуру, песок и т.д. Всего в соответствии с согласованным бюджетом компании на 2021 год будет опубликовано лотов на общую сумму более 500 млн рублей, - передает пресс-служба компании.

Добавим, что стройматериалы нужны для начала работ на двух линиях подземки – оранжевой и коричневой.