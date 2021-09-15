Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 сентября 2021 года: Загадочная смерть младенца и борьба за жизнь 15-летней сироты весом в 13 килограммов

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 сентября 2021 года. Повестка в этот раз не самая радужная. В Северной столице СК расследует загадочную смерть младенца, погибшего в реанимации. Мать предполагает, что виновата странная шишка на теле ребенка. Но ходят слухи, что в легком малыша застряла иголка. Под подозрение попал отец ребенка, отсидевший 17 лет в колонии.

Трехлетнего мальчика-сироту привязывали колготками к стулу в больнице Петербурга. Медработники пренебрежительно относились к малышу, не давали ему гулять, общаться со сверстниками, били ложкой по зубам, всячески обзывали. Такова версия очевидцев. Сейчас в деле разбираются следователи, возбудившее уголовное дело за незаконное лишение свободы ребенка.

В Петербурге спасают 15-летнюю девочку-сироту весом в 13 килограммов. Ребенка навестила детский омбудсмен Анна Митянина. Как рассказали Уполномоченному, девочку за последние годы 10 раз госпитализировали в больницу. Теперь СК подозревает сотрудников дома-интерната в ненадлежащем уходе за подростком.