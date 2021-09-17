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Происшествия17 сентября 2021 20:58

Гендиректору компании предъявили обвинение в повреждении братской могилы в Ленобласти

Напомним, рабочие организации сняли грунт с костными останками солдат, несмотря на протесты поисковиков
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Ленобласти главе компании предъявили обвинение по делу об уничтожении захоронений. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Ленобласти главе компании предъявили обвинение по делу об уничтожении захоронений. Фото: СУ СК РФ по Ленобласти

В Ленобласти СК предъявил обвинение гендиректору компании «ЭВРИКАл» в повреждении воинских захоронений на территории Тосненского района. Напомним, горе-бизнесмен находится под домашним арестом после того, как его горе-рабочие разворотили братскую могилу с фрагментами советского танка. Внимание к произошедшему привлекли поисковики, не дававшие вывозить грунт с места стройки коттеджей.

- По версии следствия, бизнесмен неоднократно давал указания лицам, осуществлявшим работы, с целью причинения ущерба историко-культурному значению этого воинского захоронения, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Кроме этого СК внес представление в местную администрацию для устранения причин и условий совершения преступления. Тем временем директору компании все еще грозит до 5 лет лишения свободы.