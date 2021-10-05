Расходы на строительство метро в Петербурге вырастут до 50 миллиардов рублей в год

На строительство метро будут выделять по 50 миллиардов ежегодно. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал увеличить ежегодные расходы на строительство метро до 50 миллиардов рублей. Деньги пойдут из налоговых отчислений «Газпрома», получившего прописку в Северной столице. Об этом глава города заявил после присвоения статуса единственного подрядчика новому «Метрострою».

- С учетом планируемого поступления в городской бюджет дополнительных средств в виде налоговых отчислений компании «Газпром», ежегодные расходы на строительство метро будут увеличены до 50 миллиардов рублей. Такие объемы финансирования позволят к 2024 году сдать сразу три станции: «Казаковская» («Юго-Западная»), «Путиловская» и «Горный институт», - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного. - Метрополитен - это каркас транспортной системы Петербурга, и перед нами стоят масштабные задачи по его расширению.

Но и это еще не все, если город получит дополнительное финансирование из федерального бюджета, то в Смольном обещают сдать до 12 станций, в том числе «Кудрово».

К работе новый «Метрострой» приступит с 12 октября 2021 года.