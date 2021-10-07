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Происшествия7 октября 2021 1:21

Пострадавший при взрыве газа на Рябовском шоссе получил ожоги 82% тела

В момент происшествия мужчина находился в ванной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Появились сведения о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве газа на Рябовском шоссе. Фото: "ПетербургГаз"

Появились сведения о состоянии здоровья пострадавшего при взрыве газа на Рябовском шоссе. Фото: "ПетербургГаз"

Стало известно о состоянии здоровья мужчины, пострадавшего при взрыве газа в жилом доме на Рябовском шоссе в Петербурге. Напомним, по официальной версии, все произошло из-за неправильного использования оборудования. В итоге все закончилось хлопком, выбившим окна, а также межкомнатные двери. Кроме этого одна из стен оказалась деформирована.

По информации «Невских новостей», житель квартиры, 69-летний мужчина, незадолго до взрыва по неизвестной причине сбежал из Мариинской больницы.

- В момент взрыва он находился в ванной. Врачи диагностировали у мужчины термические ожоги первой, второй и третьей степеней, поражены 82 % тела. Дети пострадавшего рассказали, что в последнее время поведение отца изменилось. Перемены начались после того, как он переболел коронавирусом, - пишет издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах и родственников потерпевшего.