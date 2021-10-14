Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 октября 2021 года: Введение пропускных QR-кодов и конец теплой погоды

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 октября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 октября 2021 года. Теплая погода уходит из Северной столицы. Температура будет падать с пятницы, 15 октября. Вместе с этим солнце заменят дожди, и слабые, и сильные. В выходные осадки не отступят. Правда, заморозков пока можно не ждать. Ночью столбик термометра упадет в худшем случае до +3 градусов.

Власти Петербурга всерьез раздумывают над тем, чтобы ввести в городе QR-коды, позволяющие попасть в некоторые общественные места и на массовые мероприятия. Об этом сообщил источник «Комсомолки» в Смольном. Предполагается, что доступ ограничат в заведениях из сфер гостеприимства и услуг – то есть, в гостиницах, музеях, театрах, ресторанах, кафе, парикмахерских и так далее. Дело в ухудшении эпидситуации. Однако это пока только разговоры.

Петербуржец взял 1 млн рублей в кредит, чтобы заказать убийство жены. Мужчина хотел воспитывать дочку, но отношения с супругой разладились. Женщину вовремя «похитили» оперативники, которые с помощью грима на киностудии сымитировали расправу. Горе-муж попался с поличным при передаче денег «киллеру». Правда, жертва внезапно винит себя и продолжает испытывать чувства к супругу. Женщина даже призналась, что хочет пойти с дочкой на свидание в колонию…