Сроки строительства ШМСД в Петербурге не увеличатся из-за двухъярусной развязки над Московским проспектом

Строительство ШМСД не пострадает из-за нового варианта развязки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Строительство двухуровневой развязки над Московским проспектом вместо обычной не скажется на сроках реализации проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Петербурге.

- Она же не вся развязка будет в два уровня, а только часть. Ничего «гениального» я не вижу. У нас есть примеры двухъярусного строительства в части ЗСД. Да, будет чуть подороже, но не придется изымать земли в оборот государства и сносить здания. На сроки строительства Витебской развязки это повлиять не должно, так как проекты берутся типовые. Госэкспертизу они уже прошли, сейчас на земле уже идут подготовительные работы. А сваи забивать надо было что так, что так, - рассказал «КП-Петербург» автоэксперт Дмитрий Попов.

По его словам, то, что изначально хотели строить обычную развязку, а потом перешли к двухэтажному варианту, ничего особого не значит. В процессе проектирования происходят множественные корректировки. А таком грандиозном масштабе как ШМСД, изменения неизбежны.

Напомним, что Витебская развязка станет первым этапом строительства ШМСД, она соединит ЗСД в районе Благодатной улицы с Витебским проспектом. На ее строительство Смольный уже получил деньги из федерального бюджета.

Изначально проект строительства ШМСД оценивался в 183 миллиарда рублей, его хотели построить за 3,5 года, начиная с 2021-го.

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