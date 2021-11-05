Родные жертв катастрофы над Синаем хотели бы встретиться с губернатором Петербурга

Родные хотят, чтобы фото погибших были увековечены на памятнике. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель и фактический руководитель фонда «Рейс 9268», который объединяет родственников жертв авиакатастрофы над Синаем, Ирина Захарова заявила, что хотела бы встретиться с губернатором Петербурга, дабы обсудить все вопросы, возникшие из-за установки мемориала. Изначально Смольный отказался финансировать работы, но потом власти пообещали найти деньги.

- Наверное, у Александра Дмитриевича много других вопросов, поэтому он не нашел времени, чтобы с нами встретиться, хотя об это встрече мы говорили очень давно. Возможно, он бы узнал об этом не из средств массовой информации, обо всех этих договоренностях, а узнал бы из личной беседы, - рассказала Ирина Захарова «Мойке 78».

Напомним, что через два года после трагедии на Серафимовском кладбище на средства резервного фонда правительства Петербурга был поставлен памятник «Сложенные крылья». Но еще тогда родные просили об установке полноценного мемориала с фотографиями всех 224 погибших в авиакатастрофе. На это требуется примерно 3,5 миллиона рублей.