Пять лет с авиакатастрофы над Синайским полуостровом: «Время просто оголило нашу боль»

31 октября 2020 года исполнится пять лет с тех пор, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург» Фото: Олег ЗОЛОТО

31 октября 2020 года в 07:14 исполняется ровно пять лет с тех пор, как в небе над Синайским полуостровом взорвался самолет A321 рейса 9268 «Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург». Произошедшее признали терактом: бомба попала в отсек, где перевозят детские коляски, в аэропорту в Египте.

На борту было 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семеро членов экипажа. Все погибли. Для России трагедия стала национальным трауром. В знак того, что она не забыта, в Петербурге проводят траурные мероприятия и строят храмы.

ЦЕНТР-ХРАМ

О трагедии над Синайским полуостровом говорят «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище, где захоронены неидентифицированные останки пассажиров и членов экипажа А321, и «Сад памяти» на Румболовской горе. Но главный мемориал – храм с социальным центром на берегу Матисова канала – еще строится. С просьбой о его создании семьи погибших обратились к властям Петербурга еще в 2016 году, но получить разрешение на строительство и приступить к работам смогли лишь летом 2019-го.

– Согласование Невско-Ладожского бассейнового управления, что мы не погубим рыбу. Оценка влияния храма на работу аэропорта Пулково. Согласования 6-й армии ПВО, двух гражданских и трех военных аэродромов, – перечисляет настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского и социального центра «Дом под куполом» Сергий Кубышкин.

Первый этап стройки, социальный центр, обещают завершить до конца года Фото: Олег ЗОЛОТО

Отец Сергий живет стройкой каждый день последний год. Работы ведут на пожертвования и собственные средства родных.

– Кто-то пожертвовал бетон, кто-то привез арматуру, кто-то – кирпич, – рассказывает отец Сергий. – Помогают совершенно разные люди: и мусульмане, и разработчики вакцины от коронавируса. Очень большую поддержку оказывает фонд «Созидающий мир». Были моменты, когда казалось: все, ничего не получится. Но чудом стройка еще ни на день не остановилась. В ней участвует весь город.

Отец Сергий живет стройкой последний год. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Строительство идет тяжело, – добавляет глава строительной компании Сергей Ковалев. – Работаем каждый день, но из-за недостатка материалов не в том объеме, в котом могли бы.

Тем не менее, уже забиты 169 11-метровых свай, залит фундамент из 80 тонн арматуры и 700 кубов бетона, а на нем вырос первый этаж комплекса. Почти весь его займет социальный центр помощи людям, потерявших родных вследствие ДТП, болезней и иных трагических событий.

К 2023 году храм-центр будет выглядеть так. Фото: Социальный центр с храмом святого великомученика Димитрия Солунского

– В России нет традиции обращения к психологу, и люди обычно идут к священнику. Но он тоже не всегда является хорошим психологом и может помочь так, как это требуется, – поясняет отец Сергий. – В центре мы откроем два кабинета психологической помощи. А если человек захочет помолиться, он всегда сможет подняться в храм, на второй этаж.

Наряду с кабинетами психологов, центр включит изо-студию, школу лепки и школу иностранных языков для детей, а также хоровой класс. Все занятия планируют сделать бесплатными.

Социальный центр рассчитывают ввести в эксплуатацию и открыть до конца года. Вторая, двухэтажная, половина комплекса, в которой разместят нижний и верхний храмы, будет готова в 2023 году.

РАССЛЕДОВАНИЕ И СУДЫ

Каждые полгода – а на время пандемии и каждые три месяца – семьи продолжают получать от Следственного комитета России письма о том, что «расследование продолжается». Часть вещей, находившихся на борту, все еще являются вещдоками.

– На каком основании продлевают расследование, нас не извещают. Даже если Египет не считает произошедшее терактом и что-то не предоставляет, наша страна должна требовать, – рассуждают родные погибших. – Иначе что это за государство?

Ирина Захарова оставила должность директора школы, но остается директором фонда «Рейс 9268»

Одни семьи давно заключили мировое с «Ингосстрахом» и «Когалымавиа» и получили компенсации по итогам судов в Москве. Другие продолжают судиться в Каире.

– 30 семей подали иски против страховой и авиакомпании, а также против властей Египта. Также сформировалась группа из 50 семей, которая планирует судиться только против Египта, но иски по ним пока не подали: ждем положительный прецедент, – рассказывают юристы, представляющие в Египте интересы семей погибших, Михаил Загайнов и Давид Кухалашвили. – Все затянулось из-за коронавируса, заседания откладываются. Процессы продолжаются. Часть исков на стадии апелляции, часть ждут подачи на кассацию.

Ранее суд Каира отказался рассматривать по существу иски семей на том основании, что страховщик оспаривал… факт нахождения 224 погибших на борту самолета и их родственные отношения с истцами. Чтобы заставить Египет признать факт теракта и смерти россиян, семьи в очередной раз обратились в МИД, к президенту и даже в Международную организацию гражданской авиации – одно из учреждений ООН. Олег Винник, потерявший в небе над Египтом супругу и двух детей, написал петицию, которую поддержали олимпийские чемпионы и звезды российской эстрады.

– Реакция на петицию была в течение первых двух недель, а потом о нас опять забыли, – вздыхает Олег Винник. – Египет по-прежнему считает, что это был не теракт, а просто недоразумение. Мы по-прежнему пытаемся добиться правды без поддержки государства. И мы будем и дальше добиваться помощи со стороны правительства и признания Египтом факта убийства наших близких.

Олег Винник потерял супругу и двух детей. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы отстоять статус пострадавших в теракте и ввести его в российское законодательство, семьи объединились с родными жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга, «Норд-Оста», Беслана, Волгодонска в ассоциацию «Надо жить!».

– В прошлом году нам обещали на всех уровнях, что законопроект о пострадавших в терактах будет принят, по крайней мере, в нашем регионе. Аналогичный работает в Москве. Но теперь нам отвечают, что рассматривать законопроект «нецелесообразно», – отмечает мать погибшей Эльвиры Воскресенской, директор фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова. – Сейчас пандемия, и под действие такого закона якобы подпадут все пострадавшие в ней. Видимо, теперь законопроект отложили навсегда.

«ЛЕНЬКИН КОТ»

В память о сыне Леониде, который летел из Шарм-эль-Шейха в Петербург вместе со своей невестой Александрой Илларионовой, Валерий Гордин основал в конце 2016 года благотворительный фонд помощи животных «Ленькин кот». Фонд бесплатно предоставляет оборудование для лечения зверей ветклиникам, приютам и волонтерам.

– Год назад мы получили президентский грант и закупили на эти средства инвалидные коляски для животных, – рассказывает Валерий Гордин.

Леонид Гордин и Александра Илларионова собирались пожениться. Фото: из личного архива героев.

Хватило средств гранта и на закупку инфузоматов – очень нужных и дорогих аппаратов, которые помогают делать четвероногим спасительные инъекции и капельницы.

– На сегодня в нашем распоряжении есть уже 13 инфузоматов, а также аппаратура для поимки уличных животных, их переноски, содержания, лечения. Есть даже реанимационное оборудование, – отмечает руководитель фонда Ольга Карпенок. – Мы взаимодействуем с 15 крупными организациями и бесчисленным количеством волонтеров и волонтерских объединений. Помогаем каждый день.

ДОСЛОВНО:

Ирина ЗАХАРОВА, мать 28-летней Эльвиры Воскресенской, директор фонда «Рейс 9268»:

– Время не может вылечить, когда у тебя забрали единственную цель в жизни, единственную радость... Время плохой лекарь. Когда это произошло, у нас был шок, мы всего еще не осознавали. Тогда еще была надежда, что это ошибка, что они вернутся. Даже когда их хоронили в закрытых гробах… Но сейчас пришло осознание. Осознание, что ты одинок. Вот что сделало время: оно просто оголило нашу боль.

Эльвира работала спасателем. Фото из личного архива погибшей.

А ведь мы никогда не рассматривали Египет как место для отдыха: дочь поехала туда случайно, ее просто пригласили. Мы до последнего держали с нею связь. В последний раз говорили в полночь, обсуждали, как Эля приедет и вечером пойдет с подружками на концерт «Руки вверх». Папа должен был встретить ее в аэропорту. О том, что самолет пропал с радаров, мы узнали, когда ехали по КАДу. Как еще в аварию не попали?..

В планах были большая семья, дети, завести которых они с мужем так и не успели… Мы лишены возможности быть бабушками и дедушками. Убили не просто наших детей: убили наши семьи.

ЦИФРА:

За пять лет семьи погибших над Синаем потеряли 41 человека, здоровье которых подкосила трагедия.

КОНКРЕТНО: Как пройдет годовщина?

31 октября, суббота:

07:14 – панихида в Троице-Измайловский соборе в Санкт-Петербурге;

09:00 – лития и возложение цветов и венков к памятнику «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге;

11:30 – митинг, лития и возложение цветов к мемориалу «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске;

12:00 – колокола всех храмов Санкт-Петербурга пробьют 224 раза;

12:00 – 15:00 – международная акция: зажжение свечей памяти и запуск шаров.

1 ноября, воскресенье:

12:00 – первая панихида в строящемся социальном центре с храмом святого Димитрия Солунского в память о погибших в Санкт-Петербурге.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Строительство главного мемориала жертвам авиакатастрофы над Синайским полуостровом– храма с социальным центром на берегу Матисова канала (подробности)