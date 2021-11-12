На студента, выгнанного из ансамбля СПбГУ, хотят составить протокол за пропаганду гомосексуализма

На студента-гея из СПбГУ хотят составить протокол за пропаганду гомосексуализма. Фото: СОЦСЕТИ

Неизвестный пожаловался в полицию на студента-гея из СПбГУ после того, как его выгнали из фольклорного ансамбля. Напомним, руководитель творческого коллектива назвала образ жизни Максима Дрожжина «чуждым». Действия женщины и магистранта все никак не могут оценить в комитете по этике вуза, поскольку ждут результатов некой проверки правоохранительных органов.

И вот, Максима Дрожжина вызвали в полицию. Как он рассказал «КП-Петербург», в отношении него хотят составить административный протокол за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

- Я не знаю, что думать… Возможно, комитет по этике этого и ждет, чтобы меня в итоге выставить плохим. Не знаю, кто стоит за заявлением. Совпадение или нет, но на днях я пришел в институт и мой пропуск не сработал. В учебном отделе сказали, что бюро пропусков внесло меня в черный список. По каким причинам, пока не знаю. Бюро пропусков, к слову, находится в здании 12-ти коллегий, где проходят репетиции фольклорного ансамбля, - сообщил «Комсомолке» Максим.

Магистрант обратился за помощью адвокатам. По статье 6.21. УоАП РФ молодому человеку грозит крупный штраф. «КП-Петербург» проследит за финалом истории.