Петербургских пенсионеров будут приглашать на вакцинацию персонально

Непривитых пенсионеров будут обзванивать врачи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга будут индивидуально приглашать пенсионеров прийти на вакцинацию. Об этом журналистам рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что в каждой районной поликлинике есть списки непривитых, по ним и будут обзванивать горожан в возрасте старше 60 лет или имеющих хронические заболевания

- На каждом из участков всех поликлиник созданы индивидуальные паспорта, в которых указаны люди, которые либо переболели более шести месяцев назад, либо вакцинированы. Участковые врачи, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями, - приводит слова Лисовца ТАСС.

При этом заставить неработающих пенсионеров или хронических больных привиться никто не может. Это - личный выбор и ответственность каждого человека. Но тогда им, вероятнее всего, придется столкнуться с некоторыми ограничениями. В том числе из-за введения системы QR-кодов.

Напомним, что привить 80% пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями потребовали в Роспотребнадзоре.