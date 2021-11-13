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Здоровье13 ноября 2021 10:01

Петербургских пенсионеров будут приглашать на вакцинацию персонально

Об этом заявил глава Комздрава Дмитрий Лисовец
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Непривитых пенсионеров будут обзванивать врачи.

Непривитых пенсионеров будут обзванивать врачи.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга будут индивидуально приглашать пенсионеров прийти на вакцинацию. Об этом журналистам рассказал глава городского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он отметил, что в каждой районной поликлинике есть списки непривитых, по ним и будут обзванивать горожан в возрасте старше 60 лет или имеющих хронические заболевания

- На каждом из участков всех поликлиник созданы индивидуальные паспорта, в которых указаны люди, которые либо переболели более шести месяцев назад, либо вакцинированы. Участковые врачи, определят тех, кто нуждается в вакцинации, и персонально выйдут на пожилых пациентов и с хроническими заболеваниями, - приводит слова Лисовца ТАСС.

При этом заставить неработающих пенсионеров или хронических больных привиться никто не может. Это - личный выбор и ответственность каждого человека. Но тогда им, вероятнее всего, придется столкнуться с некоторыми ограничениями. В том числе из-за введения системы QR-кодов.

Напомним, что привить 80% пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями потребовали в Роспотребнадзоре.