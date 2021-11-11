В Комздраве Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров остается добровольной

Комздрав: пожилых людей не будут наказывать за отказ от вакцинации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Комитете по здравоохранению Петербурга озвучили новую версию ситуации с обязательной вакцинацией пенсионеров, которую во вторник ввел Роспотребнадзор, а в среду постановлением подтвердил Смольный. Фактически, признают в Комздраве, вакцинация остается добровольной, а наказать неработающего человека старше 60 лет за отказ от прививки никто не сможет.

- На сегодняшний день мы не говорим ни о какой ответственности. Вакцинация остается добровольной и остается на усмотрение и совести каждого пациента. Потому что защитить себя и родственников - это главное, что мы можем предложить, - заявила во время пресс-тура замглавы Комздрава Петербурга Ольга Гранатович, слова которой приводит «Интерфакс».

Напомним, что ответственность за вакцинацию работающих горожан, подпадающих под требование об обязательной прививке, ложится на работодателя. Таких людей могут отстранить от работы или даже уволить.

А вот с неработающими сложнее. Власти пообещали не пускать их в заведения общепита, непродовольственные магазины и общественные места, но это и так предусмотрено системой QR-кодов. Так что ничего нового здесь не было.