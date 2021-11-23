Суд прекратил уголовное преследование руководителя столовой, где отравилась сотня сотрудников «Ленты» в Петербурге

Суд освободил от ответственности руководителя столовой, где отравилась сотня сотрудников «Ленты» в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд прекратил уголовное преследование в отношении руководителя столовой, где массово отравились сотрудники «Ленты» в Петербурге. Напомним, все произошло еще в ноябре 2019 года. Тогда на боль в животе пожаловались более сотни работников офиса. Некоторых из них госпитализировали с диагнозом «дизентерия». СК возбудил уголовное дело на Светлану Ягодку, управляющую столовой, которая, по мнению следствия, не следила за санитарным благополучием помещения.

- Нарушения привели к созданию условий для возникновения инфекционной заболеваемости и массовому отправлению 109 сотрудников ООО «Лента». Следователь просил прекратить уголовное дело в отношении Ягодки и назначить ей судебный штраф, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Адвокат женщины, как и прокурор, настояли ан прекращении уголовного преследовании из-за истечения сроков давности. В итоге суд встал на их сторону. О том, насколько быстро выздоровели заболевшие сотрудники, не сообщается.