Суд снова оставил помощника Курпатова под стражей

Курпатов утверждает, что отец Иевского оказывает на него давление

25 ноября 2021 года Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел дело Алексея Иевского, которого знаменитый психолог Андрей Курпатов обвиняет в мошенничестве. Молодого человека оставили под стражей.

- Мы надеялись, что сегодня Леша уйдет с зала суда домой, но этого не произошло. Его оставили в СИЗО. Следователь на суд принес заявление от Курпатова, где он заявляет, что я на него давлю. Это стало основанием продления ареста. Сейчас мне уже точно ясно, что все это дело проплачено, - рассказал "КП-Петербург" отец Алексея Константин Иевский.

Сейчас Иевского младшего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По словам Курпатова, парень втерся к нему в доверие и забрал себе его имущество: золотые часы, бриллиантовые серьги и "Порш Кайен". Сам Иевский утверждает, что это были просто подарки от доктора, сделанные во время их длительного романа.

Чем закончится эта любовная драма, пока неизвестно, следующий суд назначен на 28 декабря но в худшем случае Алексею по статье о мошенничестве грозит до 10 лет тюрьмы.