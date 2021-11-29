Смольный оспорит экспертизу о признании памятником крепости на Охтинском мысе

КГИОП не хочет признавать историческую территорию на Охте памятником. Фото: Александр ГЛУЗ

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) будет добиваться отмены обязательства по рассмотрению экспертного исследования архитектора Петра Сорокина, в котором говорится об исторической ценности крепости Ландскрона на Охтинском мысе. Такое решение ранее вынес суд.

- Комитет категорически не согласен с решением суда и в установленном порядке будет его обжаловать, - пишет «Петербургский дневник».

Напомним, что на месте так и не реализованного проекта «Охта Центра», ставшего позднее «Лахта «Центром», планируется строительство нового общественно-делового пространства. Одновременно градозащитники настаивают на придании статуса памятника остаткам крепости Ниеншанц.

Параллельно с этим президент России Владимир Путин дал поручение проработать вопрос создания музея-заповедника на месте исторического шведского поселения, предшествовавшего Петербургу.